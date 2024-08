Start voorbereidende werkzaamheden rotonde N212/N405 in Kamerik

Vanaf maandag 5 augustus wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een rotonde op de kruising van de N212 met de N405 in Kamerik. In de week van 5 tot en met 8 augustus voeren we de eerste werkzaamheden uit, zoals grondwerk en het aanpassen van de bocht van het fietspad.

De weg is in die week niet afgesloten, maar verkeer kan tussen 20:00 uur en 05:00 uur wel kortdurende hinder ervaren.

[waarschuwingsbord wegwerkzaamheden]

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS in opdracht van de provincie Utrecht. De voorbereiding voor de bouw van de rotonde neemt ruim een jaar in beslag. De meeste werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden zonder overlast voor het verkeer. Het fietsverkeer zal wel een aantal periodes omgeleid worden vanwege afsluitingen.

Afsluiting en omleidingen fietspad

Vanaf 26 augustus wordt gestart met het aanbrengen van voorbelasting tussen de sloot en het fietspad vanaf de N405 richting Kockengen. Dit is nodig om de rotonde volgend jaar te kunnen bouwen. Het fietspad blijft tot halverwege oktober afgesloten. Ook is het niet mogelijk om met de fiets vanaf de Hollandse Kade de N212 over te steken. Met borden worden omleidingen aangegeven via het Oortjespad en de Van Teylingenweg of via Woerden en de N405.

Planning

Zodra de voorbelasting aangebracht is moet dit enkele maanden rusten. In deze periode kan er weer gebruik worden gemaakt van het fietspad. Ook hierna zal het fietsverkeer nog een aantal keer omgeleid worden, zodra bekend is wanneer is berichten we daarover op onze website en in de BouwApp externe link. De bouw van de rotonde zal naar verwachting eind 2025 worden uitgevoerd.