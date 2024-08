Man ernstig gewond na weigeren nepdrugs

Niets willen kopen en vervolgens keihard geslagen worden. Het overkomt een 18-jarige toerist rond half drie in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 augustus op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Agenten zien het in de verte gebeuren en kunnen na een korte achtervolging een verdachte op heterdaad aanhouden.