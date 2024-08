Verwerken van grond van geborgen Duits vliegtuigwrak stilgelegd

Tijdens de berging van een Duits vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog in Noordoost-Friesland is geconstateerd dat de opgegraven grond vervuild is. Het gaat om benzeen van nog aanwezige vliegtuigbrandstof. Daarom is dinsdag besloten het werk voorlopig stil te leggen op de verwerkingslocatie in Holwert. Hier wordt afgegraven grond minutieus afgezocht op eventuele stoffelijke resten. De berging van het Duitse wrak is overigens wel afgerond.