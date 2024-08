Slapende man bij Westerscheldetunnel blijkt verdachte van rijden onder invloed van drugs

De agenten waren daar nadat ze meerdere meldingen hadden gekregen dat een man in een auto met Belgisch kenteken slingerend over de N62 richting Nieuwdorp reed. De automobilist zou vervolgens zijn gestopt op een parkeerstrook nabij de tolpoortjes. Daar trof de politie inderdaad een auto met het kenteken dat de melders hadden doorgegeven aan. Achter het stuur van de auto zat een man te slapen. Omdat de man een wat verwarde indruk maakte en bloeddoorlopen ogen had, namen de agenten hem een blaastest en een speekseltekst af. Daaruit bleek dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs was.

Uitslag bloedonderzoek

De man is aangehouden en meegenomen naar een politiebureau, waar hij heeft meegewerkt aan een bloedonderzoek. Uit een analyse van het bloed, door het NFI, moet vervolgens blijken of er drugs is gebruikt en in welke hoeveelheid. Is dit boven de toegestane waarde? Dan volgt een proces-verbaal en kan het OM de verdachte vervolgen. De man mocht na verhoor, met een rijverbod van 24 uur op zak, het politiebureau weer verlaten.