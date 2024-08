Wielrenner (84) overleden na verkeersongeval in Zevenhuizen

Overleden

De fietser, een 84-jarige man uit Vlaardingen, werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later op de dag overleed aan zijn verwondingen. De automobilist is een 58-jarige man uit Zevenhuizen. Hij reed over de Bredeweg in de richting van de Middelweg. De fietser reed over de Zuidelijke Dwarsweg. De verkeersdienst doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.