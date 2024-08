Bewoonster aangereden in voortuin door automobilist met slok op

Maandagavond is in het Brabantse Steenbergen een vrouw rond 22.00 uur gewond geraakt toen zij in haar voortuin werd aangereden door een personenauto. 'Een 34-jarige man uit de Heen is aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Gedronken

De man reed met zijn voertuig een voortuin in aan de Vestinghlaan en schepte tijdens deze manoeuvre de vrouw. Een traumahelikopter, brandweer en politie kwamen ter plaatse en hebben het slachtoffer behandeld. Zij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 'De verdachte was onder invloed van alcohol en is aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen en zijn rijbewijs is ingevorderd', aldus de politie.