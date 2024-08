Man (61) uit Veghel aangehouden na aantreffen dode vrouw (84) in woning Oss

Vrijdagmiddag 16 augustus werd een 84-jarige vrouw dood aangetroffen in haar appartement aan de Beethovengaarde in Oss. Dit meldt de politie.

Aanhouding verdachte

De politie gaat daarbij uit van een misdrijf. Later die nacht werd een 61-jarige man uit Veghel in zijn woning aangehouden als verdachte.

Familieleden

Familieleden die geen contact meer konden krijgen met het slachtoffer schakelden vrijdagmiddag 16 augustus de politie in. Agenten wisten de woning binnen te komen en vonden daar het slachtoffer. 'Op basis van het uitgevoerde politieonderzoek gaan wij ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen', aldus de politie.

Onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar de exacte aanleiding en toedracht van het incident. Forensische specialisten deden daarvoor sporenonderzoek binnen en buiten de woning en brachten de situatie nauwkeurig in beeld. Agenten spraken met buurtbewoners tijdens een buurtonderzoek. Ook zijn camerabeelden opgevraagd en bekeken. Het onderzoek in en om de woning zal zeker ook nog een deel van zaterdag in beslag nemen.

Verdachte in beeld

Tijdens het onderzoek kwam een verdachte in beeld. Deze werd in de zeer vroege ochtend van zaterdag 17 augustus aangehouden in zijn woning. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Verdere details worden op dit moment niet gedeeld.