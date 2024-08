Ernstig beenletsel na beklemming in machine bij slachterij Vion in Boxtel

De hulpdiensten zijn donderdagochtend rond 11.30 uur gealarmeerd voor een ongeval bij slachterij Vion aan de Boseind in Boxtel.

Met been bekneld in machine

Een man was met zijn been bekneld komen te zitten in een machine en liep daarbij ernstig beenletsel op. Een traumahelikopter landde op het terrein van de slachterij en ook kwamen twee brandweervoertuigen, twee ambulances en meerdere politie-eenheden ter plaatse.

Slagaderlijke bloeding

De man, die ook een slagaderlijke bloeding opliep, is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.