Twee aanhoudingen na poging zware mishandeling agent

De politie heeft op donderdag 22 augustus in Rotterdam twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden een agent met opzet te hebben aangereden. Op de kruising van de Theresiastraat met de Prins Clauslaan in Den Haag reed de bestuurder van een personenauto in op een agent die op een fiets reed. De twee mannen van 16 en 32 jaar met de Franse nationaliteit zitten vast en worden gehoord.