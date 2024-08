Politiemedewerker eenheid Rotterdam buiten functie gesteld na aangifte zedenmisdrijf

Een medewerker van de politie eenheid Rotterdam, werkzaam bij het Operationeel Centrum, is buiten functie gesteld. 'Dit heeft te maken met een aangifte van een zedenmisdrijf die tegen de politiemedewerker is gedaan. Het gaat om een mogelijke strafbare gedraging in privétijd', zo laat de politie vrijdag weten.