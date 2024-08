Explosie bij woning in Haarlem

Foto: Politie

Haarlem De politie is op zoek naar getuigen van een explosie bij een woning aan de Pepijnstraat in Haarlem. Vrijdagmiddag rond 17.25 uur werd door een explosief een raam en het kozijn aan de voorkant van de woning vernield.

Een 35-jarige man uit Haarlem is aangehouden. De politie onderzoekt zijn rol en betrokkenheid bij de explosie. Op het moment van de explosie was er niemand in de woning aanwezig, en er zijn geen gewonden gevallen.