In het zuiden tropisch warm

Vanmiddag is het vrij zonnig. In het zuiden is er een kleine kans op een (onweers)bui. De wind komt uit het oosten en is matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. In het Waddengebied wordt het circa 22°C, in het zuiden wordt het tropisch warm met temperaturen rond 31°C. Vanavond zijn er brede opklaringen, het blijft droog op mogelijk een onweersbui in het zuiden na. De oostenwind is matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig.