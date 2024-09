Insluiper mengt zich in Oisterwijks tuinfeest, maar loopt tegen de lamp

Een 28-jarige man uit Budel mengde zich in de nacht van zaterdag 31 augustus op zondag 1 september ongezien tussen de visite van een tuinfeest aan de Watermolensteeg. Vervolgens liep de man de woning in, maar daar werd hij betrapt.

In de tuin van de desbetreffende woning was rond 01.30 uur een feestje aan de gang. Een ongenodigde man zag kans zich tussen de feestgangers te mengen om vervolgens de woning in te sluipen. Toen hij binnen een tas probeerde te vullen met allerlei spullen, werd hij betrapt. Niemand op het feestje herkende de man, waarna de politie werd gebeld. Zij hield de verdachte aan. Hij zit vast voor verder onderzoek.