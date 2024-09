Politie vermoedt dat 77-jarige vrouw in Venhuizen is omgekomen door misdrijf

Vermoeden van misdrijf

De politie vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. 'Sectie op het lichaam moet uitwijzen hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Een 55-jarige man uit Bovenkarspel is aangehouden', aldus de politie. De politie onderzoekt zijn rol en betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Het betreft vermoedelijk een incident in de familiaire sfeer.