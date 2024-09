Schooljaar start met stevige impuls voor verbeteren van lezen, schrijven en rekenen

Met deze subsidieronde worden 650.000 leerlingen geholpen. Inmiddels krijgt 60 procent van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs nu extra ondersteuning. Staatssecretaris Mariëlle Paul (funderend onderwijs en emancipatie) opent vandaag het schooljaar in regio Noord bij het Linde College in Wolvega, één van de scholen die vanaf nu aan de slag gaat met het verbeteren van deze vaardigheden.