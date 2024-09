Auto- en motorbranche ziet omzet voor het eerst in drie jaar dalen

De auto- en motorbranche boekte over het tweede kwartaal van 2024 een omzetdaling van 3,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Het is de eerste omzetdaling in drie jaar tijd. De grootste omzetdaling werd gemeten in deelsector handel en reparatie van personenauto’s, de grootste deelmarkt in de branche. Daar werd een omzetdaling van 5,3 procent genoteerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.