2500 euro voor lang wachten op versterking; huurders krijgen dezelfde vergoedingen als eigenaars

Bewoners in het aardbevingsgebied die in de versterking zitten, krijgen een vergoeding van 2500 euro als de eigenaar van hun woning vanaf 25 april 2023 een besluit op norm of versterkingsbesluit heeft ontvangen of als dit besluit nog moet worden genomen. Ze ontvangen dat bedrag voor de tijd die zij hebben besteed aan de versterking van hun huis en de overlast die het lange wachten en de onzekerheid hebben veroorzaakt. Het bedrag mag vrij besteed worden. Deze compensatie is maatregel 16 van Nij Begun.

In Nij Begun staat ook dat onuitlegbare verschillen in de versterking worden rechtgezet (maatregel 12). Onderdeel van deze maatregel is dat ook huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied nu twee vergoedingen krijgen die eerder alleen voor huiseigenaars beschikbaar waren. Het gaat om een eenmalige opname- en overlastvergoeding voor overlast tijdens de opname en versterking van de woning (740 euro) en een vergoeding voor financieel advies om fiscale problemen te voorkomen (maximaal 2740 euro).

Huurders van woningcorporaties en huurders van particuliere verhuurders in ruim twintig postcodegebieden krijgen daar bovenop nog een eenmalige vergoeding voor uitgesteld onderhoud (750 euro). Huiseigenaars in het uitgebreide gebied hadden al recht op deze compensatie door de in Nij Begun aangekondigde uitbreiding van de woningverbeteringssubsidie (maatregel 30).