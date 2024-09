Koning bezoekt Ten Boer voor gesprekken met gedupeerden aardgaswinning

De Koning sluit aan bij een les voor leerlingen uit groep 8 over de gevolgen van aardbevingen. Zo kunnen tijdelijke verhuizingen voor het versterken van woningen grote gevolgen hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Dit geldt ook voor de stress die ouders ondervinden van de gevolgen van de aardbevingsproblematiek. De les maakt deel uit van een speciaal lesprogramma dat door gastdocenten wordt verzorgd op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Aansluitend spreekt de Koning met een aantal kinderen en jongeren, vertegenwoordigers van de Hanzehogeschool Groningen en een aardbevingscoach van WIJ Groningen over het rapport ‘‘Brede aanpak van immateriële schade bij kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied”. Het rapport is in 2023 uitgebracht in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade. Naast de beschrijving van de situatie, worden er ook aanbevelingen gedaan voor het sociaal en mentaal welzijn. De aanbevelingen zijn opgenomen in het programma ‘Nij Begun’ en verwerkt in het lesprogramma. ‘Nij Begun’ is de kabinetsreactie op een parlementaire enquête over de gaswinning. Het bestaat uit vijftig maatregelen voor Groningen en Noord-Drenthe, zoals hulp bij sociaaleconomische of psychosociale problemen, voortzetting van het erfgoedprogramma en uitbreiding mkb-programma.

Tot slot is er een gesprek met bestuurders, deskundigen, vertegenwoordigers van Jong Noord, het jongerenplatform Eemsdelta en jeugdsoos Eenrum die meedenken over de uitvoering van dit thema binnen de context van ‘Nij Begun’. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe worden daar actief bij betrokken.

Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden. Deze bezoeken vonden sinds 2023 plaats in Loppersum, Middelstum, Overschild en Steendam, Siddeburen en Overschild, Appingedam, op het Universiteitsterrein Zernike in Groningen, Leermens, Uithuizermeeden, Middelstum en in Dorkwerd. Op 1 februari 2024 bracht de Koning samen met staatssecretaris Vijlbrief een werkbezoek.