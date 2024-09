Omwonenden overmeesteren jonge gewelddadige inbreker

Donderdagavond 5 september trof een vrouw tussen 21.00 en 22.00 uur een inbreker in haar woning op de Violierstraat in Rotterdam-Zuid. De bewoonster jaagde de verdachte, een jongen van 14 uit Rotterdam, weg. Buren kwamen af op het lawaai. Doordat zij snel gehandeld hebben, is de verdachte overmeesterd. Een buurman liep hierbij een steekwond in zijn arm op en is aan zijn verwonding behandeld. De verdachte is door de politie aanhouden.