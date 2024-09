Munitie en ondersteuningsmaterialen voor Oekraïense F-16’s

Reservedelen

“F-16’s hebben ondersteuning en reservedelen voor de instandhouding nodig. Zonder dat vliegen ze niet. Nederland levert voor €80 miljoen aan materialen. Naast grote hoeveelheden reservedelen gaat het om generatoren, kleine voertuigen, essentiële onderhoudsmaterialen, gespecialiseerd gereedschap en trappen".

Lucht-luchtraketten

"Met de lucht-luchtraketten kan Oekraïne vijandelijke toestellen uit de lucht halen." De minister zegt niets over aantallen en typeaanduiding voor deze aankoop. “Dat is vanwege de operationele veiligheid”, legt hij uit. Over wanneer de aangeschafte materialen Oekraïne bereiken doet Defensie ook geen mededelingen. De bedoeling is wel zo snel mogelijk. Lucht-luchtraketten zijn raketten die vanaf een vliegtuig of helikopter afgevuurd worden op een ander vliegend doel.

IFU

Vermeldenswaardig is bovendien dat het International Fund for Ukraine (IFU) voor het eerst de grens van 1 miljard pond aan toegezegde steun voor Oekraïne is gepasseerd, zo deelde het IFU eerder deze week mee. Nederland is deelnemer aan dit fonds, dat wordt geleid door het Verenigd Koninkrijk.

Nederlandse bijdrage

Voor de zomer kondigde Nederland aan via het IFU-fonds te hebben bijgedragen aan de aanschaf van drones voor Oekraïne. Nederland droeg tot op heden 125 miljoen euro bij aan het fonds. Alle genoemde bedragen worden gedekt uit de eerder beschikbaar gestelde steungelden voor Oekraïne.