Agent mishandeld, verdachte aangehouden

Op zaterdag 7 september 2024 om 3.15 uur kregen twee bikers de melding dat collega’s van handhaving van de gemeente het aan de stok hadden met enkele lastige uitgaansklanten op de Middellaan. Die moesten zich verweren met hun wapenstok tegen een groep mannen. De twee bikers spoedden zich direct naar de Middellaan om hulp te bieden.

Staandehouding

Voordat de bikers ter plaatse waren bleek de groep al weggelopen. De handhavers konden een goed signalement geven van één van de mannen van het groepje. Het duurde dan ook niet lang voordat de bikers die man aantroffen op de Dieststraat. Ze spraken de man aan die zijn telefoon pakte en begon te filmen. Ze vroegen aan hem zijn id-bewijs om zijn naam te achterhalen omdat hij verdachte was van betrokkenheid bij een opstootje.

Mishandeling

Maar in plaats van mee te werken balde hij zijn vuist en begon hij op het gezicht van één van de bikers te slaan. De agent zag het zwart voor zijn ogen en weerde de slagen daarna af. Andere agenten sprongen op de verdachte om hem aan te houden. Dat koste een hoop moeite want de verdachte verzette zich stevig. Het slachtoffer bloedde hevig uit een wond in zijn gelaat. De verdachte, een 19-jarige jongen uit Breda, is naar het bureau gebracht. De agent is naar een dokter gegaan om zich te laten behandelen aan zijn verwonding. Hij heeft daarna zijn werk niet meer naar behoren af kunnen maken door dit incident.