Aanhouding op verdenking brandstichting Kapiteinsbuurt

Een 34-jarige Rotterdammer is zondag aangehouden nadat er brand is uitgebroken in zijn woning in de Kapiteinsbuurt. De zeer grote brand was snel onder controle, maar veertien bewoners uit omliggende kamers en woningen moesten worden ontruimd. Niemand raakte gewond. Uit het onderzoek kwamen vermoedens van brandstichting voort.