Marechaussee neemt oplegger met tientallen zwemvesten in beslag en houdt bestuurder aan

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagochtend 9 september in Zwolle een oplegger met tientallen zwemvesten in beslag genomen bij een bedrijfspand. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen mensensmokkel.