Man cel in voor jarenlange seksrelatie met minderjarige

De verdachte leerde het meisje kennen op de camping, zij was bevriend met zijn zusje. Tussen oktober 2017 en december 2020 hadden zij een seksuele relatie. Het meisje was aan het begin van die periode pas twaalf jaar, de man was toen twintig jaar. Het slachtoffer deed jaren later aangifte bij de politie.

De verdachte gaf hij toe dat hij het meisje een keer op haar mond heeft gekust en dat ze in die periode intensief contact met elkaar hadden. Hij ontkent dat hij seks heeft gehad met het meisje en stelt dat hij haar als zijn zusje zag. De rechtbank gelooft dit verhaal niet. Er was wel degelijk sprake van een seksuele relatie, zo blijkt onder meer uit het berichtenverkeer tussen de verdachte en het meisje.

Verliefd

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte ernstig misbruik maakte van het kwetsbare, jonge meisje. Zij was verliefd op hem en dacht dat er sprake was van een liefdesrelatie. Uit de slachtofferverklaring blijkt dat het misbruik zeer nadelige gevolgen heeft in de zin van psychische en emotionele schade. Ook weegt mee dat de verdachte het meisje aanspoorde om seksuele handelingen te verrichten met andere mannen, terwijl hij wist dat zij nog geen zestien jaar was.

De rechtbank legt - conform de eis van de officier van justitie - een celstraf op van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Als stok achter de deur krijgt de verdachte een meldplicht bij de reclassering, mag hij tijdens zijn proeftijd van twee jaar geen contact hebben met het slachtoffer en moet hij meewerken aan een nader onderzoek naar zijn persoonlijkheid en seksuele problemen. Ook moet de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 12.681,55 euro.