Stier uit sloot gehaald in Eemnes

Zondagochtend heeft de brandweer Eemnes met veel krachtinspanningen een stier uit het water gehaald in de polder op de Noord Ervenweg bij Eemnes.

Op het droge

De brandweer kreeg om 11.19 uur de melding binnen van een dier in nood. Eenmaal ter plaatse bleek dat het ging om een jonge stier die in het water was beland. Met behulp van een flink aantal brandweerlieden lukte het uiteindelijk om het dier op het droge te krijgen.