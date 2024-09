Lokagente in burger houdt verdachte aan die vrouwen lastig viel in Rotterdam

Zondagmorgen vroeg werden in Rotterdam twee vrouwen lastiggevallen op de Flakkeesestraat en het Amelandseplein. 'Met behulp van een lokagente kon in de vroege ochtend een 27-jarige man uit ’s-Hertogenbosch worden aangehouden. Mogelijk heeft hij meer vrouwen lastiggevallen en de politie komt graag met hen in contact', zo meldt de politie zondag.