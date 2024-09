Man aangehouden voor steekincident

De politie ontving eerst een melding van de beveiliging van het ziekenhuis aan de Tegelseweg dat ze iemand zagen lopen op het terrein met een steekwapen.

Terwijl de politie bij het ziekenhuis was kwam er hele korte tijd daarna een melding binnen van een insluiping in een woning aan de Anne Frankstraat. De insluiper is daar geconfronteerd met aanwezigen in de woning en zou daar een stekende beweging naar een van de aanwezigen hebben gedaan. Daarbij raakte hij een 21 jarige man in zijn hand. Het slachtoffer is met zijn verwonding zelf naar het ziekenhuis gegaan.

Op het terrein van het ziekenhuis voldeed de man die daar rondliep aan het signalement dat de 21-jarige gaf over de insluiper. De politie hield de man aan, waarbij ze hem moesten taseren. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Op dit moment zijn er geen leeftijd en woonplaats van de verdachte bekend. Het onderzoek loopt.