Man overleden na verkeersongeval

De 59-jarige bestuurder van een personenauto reed zaterdagavond kort na 21.00 uur de Almweg op en heeft daarbij vermoedelijk geen voorrang verleend aan de bestuurder van een kleine vrachtauto. Deze man, een 75-jarige inwoner van de gemeente Zaltbommel, heeft nog geremd, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het slachtoffer uit Nieuwendijk zat bekneld in zijn auto. Hulpverleners konden niks meer voor hem doen, hij is ter plaatse overleden. De bestuurder van het vrachtwagentje raakte niet gewond. Een van zijn bijrijders wel, zij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie heeft op de plaats van het ongeluk een uitgebreid onderzoek naar de toedracht ingesteld. Agenten hebben een blaas- en speekseltest afgenomen van de bestuurder van het vrachtwagentje. Hij bleek niet onder invloed achter het stuur te hebben gezeten. Ook bij de overleden bestuurder wordt door middel van bloedonderzoek nagekeken of hij onder invloed van alcohol was ten tijde van het ongeval. Voor diverse betrokkenen en getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.