Rookontwikkeling in leegstaand pand

De brandweer is zondag met groot materieel uitgerukt voor een felle brand op het terrein van Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, wat aardig wat nieuwsgierigen naar de brand lokte.

De politie en handhavers hielden deze op veilige afstand terwijl de brandweer zich inzette op de brand. Het pand gaat gesloopt worden en was afgesloten met hekken, vermoedelijk hebben vandalen moetwillig brand gesticht, en dat was niet de eerste keer. De brandweer schaalde op naar grote brand en zette drie blusvoertuigen, twee waterwagens, een ladderwagen en de nodige ondersteunende eenheden in. Ook werd er vanaf de Dommel het grootwatertranport uitgereden, pal voor de deur van het gemeentehuis langs. Een dikke transportleiding voor extra bluswater, maar die diende uit voorzorg mocht de brand gaan escaleren. Er vielen geen gewonden.