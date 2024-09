Meer nieuwbouwwoningen van woningcorporaties in eerste helft 2024

In de eerste helft van 2024 zijn er ruim 8,2 duizend nieuwbouwwoningen van woningcorporaties bijgekomen. Dat is een stijging ten opzichte van de eerste helft van 2023, toen bijna 6,3 duizend corporatie-nieuwbouwwoningen opgeleverd zijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over nieuwbouwwoningen, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VRO en Aedes.