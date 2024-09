F-35 neemt taken van F-16 nu volledig over

Of het nu bewaking is van het Benelux-luchtruim, het uitvoeren van operaties om bijvoorbeeld terrorisme in te dammen of om het bijdragen aan de nucleaire afschrikking van de NAVO, de F-35 kan het allemaal.

Status Full Operational Capability (FOC)

'Met ingang van vandaag is dit type gevechtsvliegtuig officieel onder alle omstandigheden volledig operationeel inzetbaar. In jargon heeft het de status Full Operational Capability (FOC)', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Op zeer korte termijn op lange afstand effecten bereiken

F-35's zijn officieel onder alle omstandigheden volledig operationeel inzetbaar.

Dankzij de F-35 beschikt de Koninklijke Luchtmacht over de capaciteit om op zeer korte termijn op lange afstand effecten te bereiken. Dit gebeurt zonder langdurige planning en ondersteuning van andere wapensystemen. Het toestel is in alle opzichten een flinke upgrade ten opzichte van de F-16.

40 van de 52 bestelde F-35's inzetbaar

De eerste F-35 gevechtsvliegtuigen arriveerden 31 oktober 2019 op Vliegbasis Leeuwarden. Inmiddels beschikt de luchtmacht over 40 van de reeds bestelde 52 stuks. In de 5 september verschenen Defensienota is aangekondigd dat Nederland nog een aantal van deze toestellen bestelt.