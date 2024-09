Amsterdammer aangehouden voor bezit en verkoop explosieven

De politie heeft donderdag bij een doorzoeking in een woning in Amsterdam 198 explosieven aangetroffen, het betrof illegaal vuurwerk. 'De doorzoeking volgde op een tip over de handel in explosieven. In de woning is een 21-jarige Amsterdammer aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.