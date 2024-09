Steekincident in Assen, dader voortvluchtig

In Assen vond zaterdagavond rond 18.30 uur een steekincident plaats. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Dader nog voortvluchtig

De toedracht van het steekincident is niet bekend. De dader is nog voortvluchtig. Het schietincident vond plaats in de Oudemolen-Straat in Assen. De straat is afgezet met lint.