‘Veiligheid van eenieder is basis van politiewerk’

Politiemensen staan voor de veiligheid van iedereen en maken daarbij geen onderscheid. Dat is het basisprincipe van de Nederlandse politie. Er is begrip voor persoonlijke opvattingen en bijbehorende emoties, maar uiteindelijk staat veiligheid van eenieder voorop.

Volgens het Joods Politienetwerk zouden sommige agenten Joodse objecten of evenementen niet meer willen beschermen vanwege morele dilemma’s. Dit kwam ter sprake in een artikel in een opinietijdschrift. Diverse media publiceerden hier vandaag over.

Korpschef Janny Knol: ‘Het raakt mij dat, met de toon van de berichtgeving, de professionaliteit van onze mensen in twijfel lijkt te worden getrokken. Wij staan voor de waarden van de rechtsstaat. Natuurlijk hebben politiemensen ook hun eigen opvattingen en emoties. Die mogen er ook zijn. Maar als het gaat om veiligheid van mensen, dan is dát onze topprioriteit. Wij zijn er voor iedereen. Dat is de basis van politiewerk.’

‘We weten dat politiemensen tijdens hun werk – in uiteenlopende situaties – te maken kunnen krijgen met gewetensbezwaren. Daar hebben we oog voor. Maar als het op beschermen aankomt, dan staan we er. Ik heb alle vertrouwen in de professionaliteit van de collega's. Intern voeren we het gesprek over hoe we zorgvuldig met dergelijke dilemma’s kunnen omgaan, ook met de Netwerken Divers Vakmanschap van de politie. Dit signaal vanuit het Joods Politienetwerk wordt daarbij ook betrokken. Als politie hebben we al langer aandacht voor de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten, zowel in de samenleving als binnen ons korps’, aldus de korpschef.