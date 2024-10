CNV: Acties op stapel bij dsm-firmenich

Vakbond CNV heeft vandaag, dinsdag 1 oktober, een ultimatum gestuurd naar dsm-firmenich. Als de producent van ingrediënten voor onder andere voedingsmiddelen en gezondheidsproducten zijn plan doorzet om de transitietoeslag die medewerkers bij de harmonisatie van de DSM-cao’s in 2014 kregen weer af te schaffen, komen de medewerkers in actie. ‘Tijdens ledenvergaderingen waren de aanwezige medewerkers klip en klaar’, zegt Ed Leunissen van CNV. ‘Ze vinden het voornemen onbeschoft, onethisch en onverteerbaar.’

De directie presenteerde zijn plannen eind augustus tijdens het overleg over een nieuwe cao, die op 1 oktober moet ingaan. Om te komen tot een nieuwe overeenkomst stelde dsm-firmenich als voorwaarde dat de compensatiemaatregelen voor medewerkers in Maastricht en Delft moeten worden beëindigd. ‘Het voelde alsof de onderhandelingen vanaf minuut 1 werden gegijzeld door deze voorwaarde’, zegt Leunissen. ‘Voor de vakbonden was het van meet af aan onbespreekbaar en we konden niet anders dan concluderen dat er sprake was van een onoverbrugbaar verschil.’

Afspraak is afspraak

Bij de overgang naar de één DSM-cao in 2014 kregen medewerkers toeslagen omdat ze bepaalde arbeidsvoorwaarden (o.a. vakantiedagen en toekomstperspectief) moesten inleveren. In totaal ging het om ongeveer 400 mensen die gemiddeld € 10.000 op jaarbasis krijgen. ‘Daar wil het concern nu dus vanaf zonder compensatie te bieden’, zegt Leunissen. ‘Maar afspraak is afspraak. Voor ons is het inleveren van de transitietoeslag geen optie. Het gaat niet slecht met dsm-firmenich, het bedrijf staat niet op omvallen. Sterker: het concern maakte onlangs bekend dat de resultaten beter waren dan verwacht. Er bestaat dus geen enkele noodzaak voor zo’n drastische maatregel.’

Boosheid zit diep

Niet alleen de plannen om de toeslag af te schaffen vielen slecht bij het personeel, ook de manier waarop dsm-firmenich die probeert door te drukken verdient volgens hen geen schoonheidsprijs. Leunissen: ‘De boosheid zit diep. De directie probeert bewust de groepen met en zonder toeslag tegen elkaar op te zetten. Dat is onacceptabel. Bovendien is die opzet duidelijk mislukt. De medewerkers verenigen zich juist. Ook het loonbod van 1,5% zien de vakbondsleden als een schoffering. Dat lieten ze duidelijk blijken door unaniem voor acties te stemmen.’

Acties worden voorbereid

Zojuist heeft CNV de directie daarom een ultimatum gesteld waarin de bond eist dat de werkgever de voorstellen die de vakbond in zijn voorstellenbrieven heeft geformuleerd inwilligt. CNV wil onder andere een loonsverhoging van 6%, fiscaal-maximale reiskostenvergoeding en uiteraard het behoud van de transitietoeslag. ‘De directie heeft tot maandag 13.00 uur de tijd om met een positieve reactie op onze eisen te komen’, zegt Leunissen. ‘Doen ze dat niet, dan gaan we over op acties. Het hoe, wat en wanneer daarvan zijn we nu aan het voorbereiden. Ik sluit stakingen zeker niet uit.’



Dsm-firmenich heeft in Nederland onder andere vestigingen in Delft, Stroe, Maastricht en Leeuwarden en maakt ingrediënten voor voedings-, schoonheids- en gezondheidsproducten. Dsm-firmenich komt voort uit een fusie in 2023 tussen het Nederlandse DSM en de Zwitserse geur- en smaakstoffenfabrikant Firmenich. Wereldwijd heeft het bedrijf 28.000 werknemers, waarvan 1.700 die in Nederland onder de cao vallen.