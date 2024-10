Bewoner van ''wapenmuseum'' aangehouden

Op dit moment wordt onderzocht wat er precies in de woning aanwezig is. In een woning aan het Fossielenerf trof de politie eveneens wapens aan. In beide woningen is een bewoner aangehouden op verdenking van overtreding van de wapenwet. De explosieven Opruimingsdienst Defensie doet onderzoek naar de aangetroffen wapens in beide woningen. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om echte of namaakwapens en of de wapens onklaar gemaakt zijn.