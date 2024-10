FNV Spoor blij met oproep vervoerders aan kabinet: ‘Stop geweld in OV’

Vakbond FNV is blij met de oproep van vervoerders aan het kabinet om agressie in het OV aan te pakken. Voor de FNV is dit al langer een speerpunt en de bond heeft al vaker bij het kabinet aangedrongen op maatregelen. Afgelopen jaar was er sprake van in totaal 1042 agressie-incidenten tegen OV-personeel. De FNV vindt dat er echt iets moet gebeuren.