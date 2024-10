Politie neemt 30 fatbikes mee bij grote controle in Eindhoven

Afgelopen vrijdag heeft de politie van het district Eindhoven, in samenwerking met het Team Verkeer, een grote verkeerscontrole gehouden op diverse locaties in de stad.

Fatbikes

'De controle richtte zich specifiek op de naleving van de regels voor fatbike bestuurders, maar ook andere overtredingen werden beboet. Totaal 30 fatbikes gingen mee naar het bureau, waarvan er 7 in beslag werden genomen omdat de eigenaar al ooit eerder bekeurd was', zo meldt de politie.

Politiemotorrijders

Tussen ongeveer 14.00 en 21.00 uur controleerden zo’n 50 politiemedewerkers op en nabij de Stratumsedijk, de Vestdijk, de Limburglaan en de Keizersgracht. Daarbij werden onder andere een aantal politiemotorrijders ingezet, die fatbike bestuurders naar de controleplaats geleidden.

Rollentestbank

Alle fatbikes werden op een rollentestbank gecontroleerd en elk voertuig dat niet aan de eisen voldeed werd voor technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Die bestuurders kregen ook een proces-verbaal. Van bestuurders die in het verleden al eerder waren bekeurd omdat hun fatbike was opgevoerd, werd het voertuig in beslag genomen. Totaal 30 fatbikes bleken te zijn opgevoerd waarvan er 7 in beslag genomen werden. Alle fatbikes zijn op het politiebureau gestald.

Waarschuwing

De minderjarige eigenaren van de fatbikes die vrijdag zijn meegenomen, worden na het weekend met hun ouders op het bureau uitgenodigd. De voertuigen die niet in beslag genomen zijn worden teruggegeven, met daarbij een nadrukkelijke waarschuwing voor de toekomst; bij een tweede proces-verbaal wordt je fatbike in beslag genomen. De in beslag genomen fatbikes worden zeer waarschijnlijk conform de richtlijnen door het Openbaar Ministerie verbeurd verklaard. Met andere woorden, die zijn de eigenaren definitief kwijt.

Andere overtredingen

Behalve bekeuringen voor fatbike bestuurders, werden ook andere overtredingen beboet. In totaal werden 265 processen verbaal uitgeschreven. Daarvan werden 125 fietsers bekeurd omdat ze hun telefoon tijdens het rijden gebruikten. Ook werden 20 bekeuringen uitgedeeld voor het door rood licht rijden. Voor het overige werd onder andere bekeurd voor te hard rijden, het rijden zonder rijbewijs, rijden zonder helm, rijden over de busbaan en het rijden onder invloed.

Positieve reacties

De coördinator van de fatbike controle is verheugd met het verloop en de resultaten. “Fatbike overlast is veel mensen een doorn in het oog en levert vele aanrijdingen op en gevaarlijke situaties op de weg. Het is een landelijk probleem en niet alleen dat van de politie. De handhaving van de regels is wel aan ons en dat hebben we vrijdag gedaan. We blijven een nadrukkelijk beroep doen op ouders dat ze erop toezien dat hun kind op een veilige fiets rijdt en wat de consequenties kunnen zijn als ze dat niet doen. Daarom worden ze volgende week ook samen met hun kind uitgenodigd.” De coördinator vertelt ook dat ze tijdens de controle veel positieve reacties kregen. “Veel passanten complimenteerden ons met onze inzet. Van de directie van een middelbare school kregen we terug dat het rondzong onder de leerlingen en dat die hun fatbike uit voorzorg maar lieten staan.”

Fatbikes

Rondom fatbikes is de afgelopen tijd veel te doen. Ze worden verkocht als fiets met trapondersteuning, maar bij veel fatbikes kan de trapondersteuning aanhouden tot boven de 25 kilometer per uur. Daarnaast hebben sommige exemplaren een motor van meer dan 250 Watt of een gashendel waarmee men harder kan rijden dan 6 km/h zonder dat er een trapbeweging plaatsvindt. Ook dat mag niet.

Toename ongevallen met letsel

Het aantal ongevallen met (ernstig) letsel met bestuurders van een fatbike is sterk toegenomen. We zien daarnaast ook dat er steeds meer meldingen komen van overlast of gevaarlijk rijgedrag door fatbike bestuurders, vooral doordat ze zich vaak met hoge snelheid door het langzamere fietsverkeer bewegen. Op de website van de Rijksoverheid staan alle regels voor e-bikes duidelijk uitgelegd.