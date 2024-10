Consumptie huishoudens groeit met bijna 1 procent in augustus

In augustus 2024 hebben huishoudens 0,7 procent meer besteed aan consumptie dan in augustus 2023, meldt het CBS. Ze kochten zowel meer goederen als meer diensten.

Meer goederen en diensten

Consumenten hebben 2,7 procent meer duurzame goederen gekocht dan in augustus 2023. Ze schaften vooral meer kleding, schoenen, spullen voor de woning en elektrische apparaten aan. Ook kochten ze 2 procent meer overige goederen, zoals energie en spullen voor persoonlijke verzorging. Aan voedings- en genotmiddelen hebben ze, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 1,6 procent minder uitgegeven.

Consumenten hebben in augustus 0,5 procent meer diensten afgenomen. Ze hebben vooral meer besteed aan vervoer en communicatie. Consumenten gaven echter minder uit, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, aan horeca-, recreatie- en cultuurdiensten dan een jaar eerder. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

Omstandigheden consumptie in september gunstiger

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.