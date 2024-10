Auto op zijn kop door aanrijding

Dinsdagmorgen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op het kruispunt van de Mijlstraat met de Industrieweg in Boxtel. Eén van de betrokken voertuigen belandde na de botsing op zijn kop in de bosschages langs de rijbaan.

Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de betrokkenen nagekeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is bij ons niet bekend. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig weer op vier wielen te zetten en af te voeren.