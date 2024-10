Drugsvangsten voor Zr.Ms. Holland bijna 'lopendebandwerk'

Zr.Ms. Holland heeft afgelopen maand meer dan 7.750 kilo drugs in beslag genomen en 5 vangsten op zijn naam gezet. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

2.285 kilo drugs

Zo’n 2 weken geleden was het opnieuw raak. Het marineschip onderschepte 2.285 kilo drugs en hield 5 smokkelaars aan. De vangst was al op 24 september, maar is pas vandaag bekendgemaakt.

Verdacht bootje gespot

Het patrouillevliegtuig Dash-8 van de Kustwacht Caribisch gebied zag in de vroege ochtend een verdacht bootje bij de ABC-eilanden. Hierop kwam de Holland in actie door de snelle onderscheppingsvaartuigen erop af te sturen.

Gerichte schoten op buitenboortmotoren

De bemanning van deze FRISC’s dwongen de verdachten te stoppen. Dat lukt ze uiteindelijk met gerichte schoten op de motoren van het bootje. De 5 smokkelaars zijn aangehouden, terwijl 1.865 kilo cocaïne en 420 kilo marihuana in beslag zijn genomen. De drugs en de verdachten zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De smokkelaars wacht vervolging in de Verenigde Staten.

Stationsschip

Zr.Ms. Holland is sinds begin september als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. Het marineschip werkt tijdens counterdrugsoperaties afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch gebied.