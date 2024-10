Zaterdag mogelijk schade aan daken door windstoten, KNMI geeft Code Geel

'Kleine kans op schade aan daken van gebouwen'

'De wind neemt in de loop van zondagochtend weer af', aldus het KNMI. Verkeer, evenementen en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Er is een kleine kans op schade aan huizen en gebouwen zoals aan daken.

Details

Vanaf zaterdagavond 21.00 uur is er vooral bij buien kans op zware windstoten van 75-95 km/uur, uit een westelijke richting. In de loop van de nacht naar zondag komen op uitgebreide schaal zware windstoten voor van 75-95 km/uur. De wind komt dan uit een noordwestelijke richting. In de tweede helft van zondagochtend rond 11.00 uur neemt de wind in het westelijk kustgebied af. In de loop van zondagmiddag neemt de wind ook in het noordelijk kustgebied af.