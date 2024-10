Explosie richt veel schade aan bij woning in Sint-Oedenrode

In de nacht van dinsdag op woensdag vond er een explosie plaats bij een woning aan de Kwikstraat in Sint-Oedenrode. 'In ieder geval is een ruimte van de woning gesneuveld', zo laat de politie weten.

Onderzoek

De melding van de explosie bij de woning kwam rond 04.00 uur binnen bij de politie. 'Er vielen geen gewonden, wel is er flinke schade aan de voorzijde van de woning. Specialisten van Forensische opsporing & Team Explosieven Verkenning kwamen ter plaatse om te helpen bij het onderzoek', aldus de politie. De TEV is een speciale afdeling van de politie die meldingen van verdachte objecten met (mogelijk) explosieven en/of chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) agentia onderzoekt en adviseert over de afhandeling.

Vraag naar camerabeelden

De politie vraagt omwonenden om informatie en/of camerabeelden door contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.