'Kringloopwinkels zien kwaliteit van ingebrachte producten teruglopen'

Kringloopwinkels zijn flink in opkomst. Vorig jaar is er een recordhoeveelheid producten ingezameld van 194 miljoen kilo, verspreid over 248 vestigingen. Een indrukwekkende prestatie. Echter zorgt het succes ook voor uitdagingen voor kringloopwinkels. Dit zegt Dirk Mulder van de ING Bank

Steeds meer mensen kiezen ervoor om spullen in te leveren of tweedehands te kopen. Deze trend sluit perfect aan bij de overgang naar een circulaire economie, waarin het hergebruik van producten centraal staat om afval te verminderen. In Nederland hebben we de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Kringloopwinkels leveren een cruciale bijdrage aan een circulaire economie.

Goedkope kleding verdwijnt sneller in de kringloop

Maar momenteel staan kringloopwinkels voor de uitdaging om de kwaliteit van hun producten vast te houden. Met name de kwaliteit van ingebrachte kleding neemt sterk af. Dat komt door de groeiende populariteit van fast fashion, aangewakkerd door platformen als SHEIN en Temu. Goedkope kleding die snel verslijt, belandt sneller in de kringloop, wat de levensduur en waarde ervan beperkt.

Het succes van kringloopwinkels hangt mede af van consumenten en hun bewustzijn over de impact van hun koopgedrag bij nieuwkoop. Door de huidige populariteit van fast fashion komt de missie van kringloopwinkels voor meer hergebruik in de knel. Alleen met kwalitatief betere producten kunnen kringloopwinkels hun potentie maximaal benutten en volwaardig bijdragen aan een duurzame toekomst en circulaire economie.