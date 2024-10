OM eist 10 jaar cel voor schietincident en ongeluk A16 waarbij drie doden vielen

Wiet roven

Met twee vrienden kwam de verdachte op de late avond van 15 januari 2023 naar de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Via Telegram hadden de drie een afspraak gemaakt om daar 100 gram wiet te kopen van een voor hen onbekende verkoper. In werkelijkheid wilden ze niet voor de softdrugs betalen. Met een pistool op zak was het de bedoeling om de wiet te roven.

'Ik schiet gelijk bro je weet.’

De verdachte en zijn vrienden hielden rekening met politie en een eventuele achtervolging, zo bleek later uit onderschepte chatberichten. In die gesprekken liet de verdachte er geen misverstand over bestaan dat hij bereid was om de trekker over te halen. ‘Ik schiet gelijk bro je weet.’

Schoten vanaf bijrijderskant

Vlakbij de afgesproken plek klonken iets na 23.00 uur inderdaad twee pistoolschoten. Eerst in de Eikelaan en later in de Visdonktunnel waar de beschoten verkoper naartoe was gerend. Beide keren werden de kogels vanuit een auto afgevuurd, vanaf de bijrijderskant waar de verdachte zat. Toen de politie arriveerde, ging de Seat er op hoge snelheid – en met gedoofde lichten - vandoor richting de A16. Omdat het voertuig tegen het verkeer de snelweg opging, staakte de politie de achtervolging.

Twee doden door botsing

Binnen een paar minuten botste het voertuig frontaal tegen een andere auto waarvan de bestuurder, een 54-jarige man uit Rotterdam, ter plekke overleed. Twee andere inzittenden, de moeder (51) en dochter (14), raakten gewond. Een 33-jarige Tilburger en een 17-jarige jongen uit Harreveld, die in de spookrijdende Seat zaten, overleefden de klap niet. De verdachte – destijds 19 jaar - werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Plan om te beroven

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte in de aanloop naar het schietincident een belangrijke rol vertolkte. “Hij was de initiator”, sprak de officier van justitie. “Hij heeft het plan voorgesteld om de verkoper te beroven. Hij heeft een vuurwapen met munitie geregeld. Het vuurwapen waarmee hij zelf tot twee keer toe op de verkoper heeft geschoten! Dat neem ik in strafverhogende mate mee.”

Verdachte niet zelf achter stuur

Dat de verdachte niet zelf achter het stuur zat, werkt strafverlagend, zei de officier die aangaf dat er sprake is van medeplegen. “In het plan om de verkoper te beroven, lag het risico op een vlucht voor de politie besloten. Tussen de drie is nauw en bewust samengewerkt. Zowel bij de poging tot gekwalificeerde doodslag en overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet (dood of zwaar letsel door schuld). In de poging om uit handen van de politie te blijven, heeft verdachte onaanvaardbare risico’s genomen waarbij andere onschuldige verkeersdeelnemers in gevaar zijn gebracht.” De rechtbank doet uitspraak op 15 november.