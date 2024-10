Nederland gaat militair bijdragen aan UNC-missie Zuid-Korea

Defensie neemt vanaf januari 2025 met 3 militairen deel aan de United Nations Command (UNC) in de Republiek Korea (Zuid-Korea). Nederland draagt zo bij aan de bevordering van de internationale rechtsorde in de Indo-Pacific. De multinationale militaire missie staat onder leiding van de Verenigde Staten. Dat meldt minister van Defensie Ruben Brekelmans vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.