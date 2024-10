CBS: Eén nieuwe woning leidt tot vrijkomen van 2 tot 3 andere woningen

Nieuwbouw van vrijstaande woningen zorgt per woning voor de meeste doorstroom op de woningmarkt, vergeleken met andere woningtypen. 'In totale aantallen leverde nieuwbouw van appartementen de meeste vrijgekomen woningen op', dit blijkt uit het dashboard Verhuisketens in Nederland zo meldt het CBS donderdag.