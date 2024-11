EU-rapport: Europa moet zich gereedmaken om totale oorlog af te wenden

De EU moet zich gereed maken om een totale en langdurige oorlog af te wenden adviseert hij. Met dat doel moeten de krijgsmachten van lidstaten zich uitbreiden, verdiepen en verbreden. Niinistö legt daarbij grote nadruk op het belang van civiele innovaties voor defensietoepassingen. Volgens hem moet Europa gelijke tred houden met het steeds hogere tempo van defensie-innovatie.

Versterking defensie-industrie

De oud-president beklemtoont de urgentie om de Europese defensie-industrie te versterken. Bij grote projecten moeten landen de handen ineen te slaan, stelt hij. Want bepaalde essentiële capaciteiten zijn te kostbaar om als lidstaat alleen te ontwikkelen of aan te schaffen. Dat geldt zelfs voor landen met het grootste budget.

Een onmisbaar ingrediënt voor snelle wendbare opschaling van krijgsmachten en industrie is volgens hem het aanpassen van wetgeving. Zo noemt hij een volledige herziening van de (defensie)aanbestedingsrichtlijnen. Niinistö vindt het gemiste kans als het lidstaten niet lukt de uitgaven goed te coördineren, juist nu landen meer gaan besteden.

Defensienota

Krijgsmachten moeten ook beter aansluiten op nationale crisisstructuren. Sterkere civiel-militaire samenwerking maakt weerbaarder. Wat Niinistö betreft ligt de oplossing van een weerbaar Europa in een ‘whole of society’ aanpak. In zijn rapport benadrukt hij dan ook de vereiste verandering in collectieve 'mindset'.

Hieraan besteden ook minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman ruim aandacht in de in september verschenen Defensienota. Ze schrijven dat de krijgsmacht het bij oplopende spanningen alleen volhoudt als de samenleving robuust is en bijdraagt. Defensie haalt daarom de banden aan met veel partijen: van bedrijven en kennisinstituten tot andere ministeries en lokale overheden. Vele partners kunnen bijdragen aan het voorkomen van nog meer oorlog in Europa. “Dus het is van levensbelang Oekraïne onverminderd te blijven steunen, en te zorgen voor een geloofwaardige afschrikking”, zei Brekelmans eerder.