Twee aanhoudingen op Schiphol na aantreffen vuurwapen in dashboardkastje

Op dinsdag 5 november heeft de Koninklijke Marechaussee twee mannen uit Leeuwarden aangehouden op Schiphol voor het bezit van een vuurwapen. Een 23-jarige man reed een controle in op de vertrekpassage van Schiphol, bij hem werd een vuurwapen aangetroffen in het dashboardkastje. Hij kwam zijn 26-jarige broer ophalen, die even later ook werd aangehouden na aankomst in Nederland.