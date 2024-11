Nationaal Schoolontbijt: steeds minder kinderen ontbijten dagelijks

Vandaag is de landelijke ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van start gegaan. Nog altijd beginnen meer dan 70.000 basisschoolkinderen dagelijks hun schooldag zonder ontbijt, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nationaal Schoolontbijt. Met dit initiatief wil de organisatie bewustwording creëren over het belang van een goed ontbijt en gezonde ontbijtgewoontes stimuleren bij jonge kinderen.